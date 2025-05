ACHTUNG: Stadtwerke Bad Kissingen verlegen Gasleitung als Vorbereitung zur Erneuerung der Saaleflut- und Saalebrücken um Bad Bocklet

BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen verlegen derzeit die Gasleitung an der Saalebrücke Großenbrach. Ziel ist es, einen reibungslosen Bauablauf der Brückensanierung zu unterstützen und gleichzeitig die Erdgasversorgung von Bad Kissingen aus für den Markt Bocklet bis zu den Orten Steinach und Roth sicherzustellen.

Während sich der Landkreis Bad Kissingen auf die kommende Maßnahme an der Fränkischen Saale bei Bad Bocklet vorbereitet, sorgen die Stadtwerke Bad Kissingen bereits jetzt für eine stabile Infrastruktur. Im Zentrum dieser vorbereitenden Arbeiten steht die Gasleitung an der Saalebrücke Großenbrach. Die Leitung verläuft aktuell im Baufeld der kommenden Brückenerneuerung und wird daher frühzeitig unter den künftigen Fußgängerweg verlegt.

Eine Option, die nicht nur den Zeitplan der später beginnenden Brückenbauarbeiten entlastet, sondern auch die durchgehende Erdgasversorgung sicherstellt. Die vorausschauende Planung verdeutlicht die erfolgreiche Verzahnung von Energieversorgung und Bauprojekten.

