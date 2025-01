ACHTUNG: Stadtwerke Bad Kissingen warnen vor unseriösen Anrufern

BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen führen derzeit keine Telefonwerbung oder telefonische Akquise durch. Mit dieser Klarstellung reagieren sie auf vermehrte Hinweise ihrer Kunden zu dubiosen Anrufen.

Betroffene berichten, dass sich Anrufer als Kooperationspartner der Stadtwerke Bad Kissingen ausgeben und behaupten, Energielieferverträge seien zum Jahresende ausgelaufen. Dabei werden Kunden nach ihrer Zählernummer gefragt, offenbar mit dem Ziel, einen Vertragswechsel einzuleiten.

Geschäftsführer Dr. Ralf Merkl stellt klar: „Es gibt seitens der Stadtwerke Bad Kissingen keinerlei Kooperation mit anderen Energielieferanten im Zusammenhang mit bestehenden Strom- oder Erdgasverträgen. Wir empfehlen dringend, keine persönlichen Daten oder Zählernummern preiszugeben.“

Auch Geschäftsführerin Anja Binder betont: „Wir handeln gesetzeskonform und schließen keine Energielieferverträge am Telefon ab. Wenn wir Sie kontaktieren, haben wir alle erforderlichen Daten bereits vorliegen.“

Die Stadtwerke raten zu besonderer Vorsicht. Wer unbeabsichtigt einen neuen Vertrag abgeschlossen hat, sollte sein 14-tägiges Widerrufsrecht nutzen.

Fragen zur Energieversorgung beantworten die Mitarbeiter persönlich im Kundeninformationszentrum in der Würzburger Straße 5, telefonisch unter 0800 826 826 0 oder per E-Mail an service@stwkiss.de. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Stadtwerke unter www.stwkiss.de