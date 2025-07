ACHTUNG: Stadtwerke Bad Kissingen warnen vor unseriösen Anrufern

BAD KISSINGEN – In den vergangenen Tagen häufen sich Hinweise auf betrügerische Anrufe bei Kundinnen und Kunden der Stadtwerke BAD KISSINGEN. Unbekannte geben sich am Telefon als Mitarbeitende der Stadtwerke aus und versuchen, vermeintlich günstige Tarife anzubieten. Die Stadtwerke stellen klar: Diese Anrufe stammen nicht von ihnen.

Die betrügerischen Anrufer fordern häufig sensible Informationen wie Zählernummern oder Vertragskennungen. Wer diese Daten preisgibt, riskiert, dass bestehende Verträge unbemerkt umgeschrieben oder gekündigt werden – ein Wechsel zu einem anderen Anbieter kann dann ohne aktive Zustimmung der Betroffenen erfolgen.

Warnzeichen für unseriöse Anrufe:

Der Anruf kommt ohne Vorankündigung und unter einer unbekannten Vorwahl.

Es wird massiver Druck aufgebaut, um eine sofortige Entscheidung oder die Preisgabe von Daten zu erzwingen.

Die angeblichen Mitarbeitenden der Stadtwerke können sich nicht glaubhaft ausweisen.

So schützen Sie sich:

Identität überprüfen : Nach Name und Rückrufnummer fragen und mit den offiziellen Kontaktdaten der Stadtwerke auf www.stwkiss.de abgleichen.

: Nach Name und Rückrufnummer fragen und mit den offiziellen Kontaktdaten der Stadtwerke auf www.stwkiss.de abgleichen. Beim Kundenservice rückversichern : Ein kurzer Anruf genügt, um die Echtheit des Kontakts zu klären.

: Ein kurzer Anruf genügt, um die Echtheit des Kontakts zu klären. Keine sensiblen Daten am Telefon nennen : Dazu zählen Zählernummern, Vertragskennungen oder persönliche Informationen.

: Dazu zählen Zählernummern, Vertragskennungen oder persönliche Informationen. Keine Eile zulassen: Seriöse Energieanbieter gewähren Bedenkzeit – sofortige Entscheidungen sind kein Muss.

Wichtig: Bereits durch die Weitergabe der Zählernummer kann ein ungewollter Anbieterwechsel erfolgen. Wer betroffen ist, sollte umgehend von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Die Stadtwerke BAD KISSINGEN sind bei Fragen persönlich erreichbar – im Kundeninformationszentrum in der Würzburger Straße 5 (Mo.–Mi. 9–16 Uhr, Do. 9–18 Uhr, Fr. 9–13 Uhr), telefonisch unter 0800 826 826 0 oder per E-Mail an service@stwkiss.de.