ACHTUNG: Stufenweise Fahrplanänderungen im Busverkehr im Landkreis ab Februar

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab Montag, den 9. Februar 2026, optimiert der Landkreis Schweinfurt unter Berücksichtigung von Rückmeldungen aus Schulen und Elternhäusern die Fahrpläne zahlreicher Buslinien, insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung. Da die Anpassungen der Dienstpläne und Systeme komplex sind, erfolgt die Umsetzung in drei Stufen über den gesamten Februar verteilt.

In der ersten Stufe treten am 9. Februar Änderungen auf den Linien 230, 232, 238 und 239 in Kraft. Eine Woche später, ab dem 16. Februar, folgen Anpassungen auf den Linien 220 und 223, bevor am 23. Februar schließlich die Linien 210, 212, 213, 214 und 218 modifiziert werden. Ziel ist es, die Ab- und Ankunftszeiten auf Basis der im Echtbetrieb gesammelten Erfahrungen weiter zu präzisieren.

Fahrgäste werden gebeten, ihre jeweiligen Verbindungen aufmerksam zu prüfen, da es auch zu geringfügigen Änderungen außerhalb der Schulbuszeiten kommen kann. Alle aktualisierten Fahrpläne sind jeweils einige Tage vor Inkrafttreten der jeweiligen Stufe online unter www.landkreis-schweinfurt.de/busfahren einsehbar. Bei weiteren Fragen stehen die Ansprechpartner im Landratsamt Schweinfurt per E-Mail unter oepnv@landkreis-schweinfurt.de zur Verfügung.

