Auto IU

ACHTUNG: Stufenweise Fahrplanänderungen im Busverkehr im Landkreis ab Februar

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
ACHTUNG: Stufenweise Fahrplanänderungen im Busverkehr im Landkreis ab Februar
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab Montag, den 9. Februar 2026, optimiert der Landkreis Schweinfurt unter Berücksichtigung von Rückmeldungen aus Schulen und Elternhäusern die Fahrpläne zahlreicher Buslinien, insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung. Da die Anpassungen der Dienstpläne und Systeme komplex sind, erfolgt die Umsetzung in drei Stufen über den gesamten Februar verteilt.

In der ersten Stufe treten am 9. Februar Änderungen auf den Linien 230, 232, 238 und 239 in Kraft. Eine Woche später, ab dem 16. Februar, folgen Anpassungen auf den Linien 220 und 223, bevor am 23. Februar schließlich die Linien 210, 212, 213, 214 und 218 modifiziert werden. Ziel ist es, die Ab- und Ankunftszeiten auf Basis der im Echtbetrieb gesammelten Erfahrungen weiter zu präzisieren.

Fahrgäste werden gebeten, ihre jeweiligen Verbindungen aufmerksam zu prüfen, da es auch zu geringfügigen Änderungen außerhalb der Schulbuszeiten kommen kann. Alle aktualisierten Fahrpläne sind jeweils einige Tage vor Inkrafttreten der jeweiligen Stufe online unter www.landkreis-schweinfurt.de/busfahren einsehbar. Bei weiteren Fragen stehen die Ansprechpartner im Landratsamt Schweinfurt per E-Mail unter oepnv@landkreis-schweinfurt.de zur Verfügung.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026

Mehr

Zwei Personen schwer verletzt: 29-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle auf A3 – Fahrer festgenommen

Zwei Personen schwer verletzt: 29-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle auf A3 – Fahrer festgenommen

7. Februar 2026
Mit Leib und Seele: 3.000 Euro für den Wildpark Schweinfurt

Mit Leib und Seele: 3.000 Euro für den Wildpark Schweinfurt

7. Februar 2026
Tote Person nach Gartenhüttenbrand aufgefunden

Tote Person nach Gartenhüttenbrand aufgefunden

7. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

7. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)