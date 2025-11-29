ACHTUNG: Teilfläche der Talavera Würzburg ab Dezember gesperrt
WÜRZBURG / TALAVERA – Aufgrund der Veranstaltung des Würzburger Weihnachtscircus des Circus Krone steht der Parkplatz Talavera vom 01. Dezember 2025 bis voraussichtlich zum 08. Januar 2026 nur eingeschränkt zur Verfügung.
Der Aufbau des Circus beginnt am Montag, den 01. Dezember 2025. Die Vorstellungen finden in der Zeit vom 11. Dezember 2025 bis 06. Januar 2026 statt. Der Abbau wird voraussichtlich bis zum 08. Januar 2026 abgeschlossen sein.
Der Fachbereich Allgemeine Bürgerdienste weist darauf hin, dass die Talavera ab dem 01. Dezember 2025 ab 07:00 Uhr nur eingeschränkt als Parkplatz nutzbar ist. Die entsprechende Halteverbotsbeschilderung ist zwingend zu beachten.
Die Parkplatzeinfahrt vor der Gaststätte „Waldschänke Dornheim“ wird gesperrt.
Fahrzeuge, die ab 07:00 Uhr noch verbotswidrig auf der gesperrten Teilfläche parken, werden kosten- und gebührenpflichtig innerhalb der Talavera oder auf den Parkplatz Friedensbrücke versetzt.
Auf die reguläre Parkmöglichkeit auf dem Parkplatz unterhalb der Friedensbrücke (Viehmarktplatz) wird hingewiesen.
