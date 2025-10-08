Auto IU
ACHTUNG: Telefonbetrüger aktiv – „Falsche Polizeibeamte“
UNTERFRANKEN/ASCHAFFENBURG – Die Polizei Unterfranken warnt aktuell vor einer Zunahme von Anrufen sogenannter Callcenterbetrüger, insbesondere im Landkreis Aschaffenburg. Die Täter wenden dabei die bekannte Masche des „Falschen Polizeibeamten“ an, um ihre Opfer zur Herausgabe von Geld und Schmuck zu bewegen. Die Polizei gibt daher dringend Verhaltenshinweise, um Bürger vor dieser Betrugsform zu schützen.
Verhaltensregeln der Polizei
Um sich vor den Betrügern zu schützen, rät die Polizei Unterfranken dringend zu folgenden Schritten:
- Legen Sie sofort auf.
- Wählen Sie danach selbst die Notrufnummer 110. Fragen Sie bei der Polizei nach, ob tatsächlich ein entsprechender Einsatz läuft oder ob Verwandte in Not sind.
- Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.
- Übergeben Sie keine Geldbeträge oder Wertsachen an Fremde! Die echte Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen zur Verwahrung ab.
- Achtung bei der Rufnummernanzeige: Betrüger können mittels Call ID-Spoofing jede beliebige Rufnummer anzeigen lassen. Bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl) auf Ihrem Display.
- Sprechen Sie über das Phänomen: Informieren Sie Ihre Freunde, Nachbarn und Verwandten, insbesondere ältere Menschen, über diese Betrugsmasche.
