ACHTUNG: Tiefbau-Arbeiten an der Henneberg-Grundschule in Bad Kissingen Garitz

BAD KISSINGEN – In Bad Kissingen wird ein Abschnitt der Seestraße aufgrund von Tiefbauarbeiten an der Henneberg-Grundschule in Garitz zur Einbahnstraße. Die Regelung tritt mit dem heutigen Montag, den 8. September, in Kraft und gilt für die gesamte Dauer der Bauarbeiten. Die Maßnahme soll den Baustellenverkehr und die Enge der Straße berücksichtigen.

Betroffen ist der Bereich der Seestraße von der Einfahrt zur Sportgaststätte bis zur Einfahrt des Schotterwegs. In diesem Abschnitt ist die Fahrt nur noch in Richtung des Gebrauchs- und Schutzhundevereins (GSV) möglich.

Wer aus der Gegenrichtung, also vom Hundesportverein, kommt, kann den Einbahnstraßen-Abschnitt über einen Schotterweg umfahren. Dieser Weg um den Sportplatz herum ist ebenfalls als Einbahnstraße ausgewiesen und mündet auf Höhe des Logo-Getränkemarkts wieder auf den Riedgraben.