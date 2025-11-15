Auto IU
ACHTUNG: Tiefbauarbeiten in Poppenroth
POPPENROTH / LKR. BAD KISSINGEN – In Poppenroth finden ab Montag, den 17. November, bis voraussichtlich Freitag, den 12. Dezember, umfangreiche Bauarbeiten zur Entwässerung des Außeneinzugsgebiets „Krumbachsberg“ statt.
Die Arbeiten werden am Krumbachsberg 24 und 26 sowie am Krumbachsbergweg durchgeführt und umfassen die Neuerrichtung von Entwässerungsgräben, Kanalrohren und einem Schachtbauwerk. Zum Abschluss wird ein Teilstück der Asphaltdecke erneuert.
- Zeitraum: Montag, 17. November, bis voraussichtlich Freitag, 12. Dezember (circa vier Wochen).
- Betroffenheit: Ein Teilbereich des Krumbachsbergs sowie der Krumbachsbergweg sind für den genannten Zeitraum gesperrt.
- Wichtig: Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt jederzeit gewährleistet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!