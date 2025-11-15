Auto IU

ACHTUNG: Tiefbauarbeiten in Poppenroth

POPPENROTH / LKR. BAD KISSINGEN – In Poppenroth finden ab Montag, den 17. November, bis voraussichtlich Freitag, den 12. Dezember, umfangreiche Bauarbeiten zur Entwässerung des Außeneinzugsgebiets „Krumbachsberg“ statt.

Die Arbeiten werden am Krumbachsberg 24 und 26 sowie am Krumbachsbergweg durchgeführt und umfassen die Neuerrichtung von Entwässerungsgräben, Kanalrohren und einem Schachtbauwerk. Zum Abschluss wird ein Teilstück der Asphaltdecke erneuert.

  • Zeitraum: Montag, 17. November, bis voraussichtlich Freitag, 12. Dezember (circa vier Wochen).
  • Betroffenheit: Ein Teilbereich des Krumbachsbergs sowie der Krumbachsbergweg sind für den genannten Zeitraum gesperrt.
  • Wichtig: Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt jederzeit gewährleistet.

