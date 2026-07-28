ACHTUNG: Tiefgarage am Georg-Wichtermann-Platz wird für Reinigungsarbeiten gesperrt

SCHWEINFURT – Die Tiefgarage am Georg-Wichtermann-Platz ist von Freitag, 7. August, bis einschließlich Sonntag, 9. August 2026, vollständig gesperrt. Grund sind umfangreiche und dringend notwendige Reinigungsarbeiten.

Während des Sperrzeitraums stehen die Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage nicht zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, die Sperrung bei ihrer Planung zu berücksichtigen.

Als Ausweichmöglichkeiten stehen unter anderem die Tiefgarage Graben sowie die Parkgarage Kunsthalle zur Verfügung.