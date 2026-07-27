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ACHTUNG: Tiefgarage am Georg-Wichtermann-Platz wird für Reinigungsarbeiten gesperrt

27. Juli 2026Letztes Update 27. Juli 2026
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SCHWEINFURT – Die Tiefgarage am Georg-Wichtermann-Platz ist von Freitag, 7. August, bis einschließlich Sonntag, 9. August 2026, vollständig gesperrt. Grund sind umfangreiche und dringend notwendige Reinigungsarbeiten.

Während des Sperrzeitraums stehen die Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage nicht zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, die Sperrung bei ihrer Planung zu berücksichtigen.

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Als Ausweichmöglichkeiten stehen unter anderem die Tiefgarage Graben sowie die Parkgarage Kunsthalle zur Verfügung.

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