ACHTUNG: Trotz steigender Temperaturen – Eisplatte auf Lkw führt zu Schaden

BAD NEUSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Trotz steigender Temperaturen stellen Eisplatten auf den Dächern von Fahrzeugen und Anhängern weiterhin eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit dar. Am Montagmorgen führte gefrorenes Wasser auf dem Dach eines Lkw zu einem Unfall. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt eindringlich vor dieser Gefahr.

Zwar erreichen die Temperaturen tagsüber bereits den zweistelligen Bereich, doch in den Nächten sinken sie vielerorts weiterhin unter den Gefrierpunkt. Dadurch kann sich auf Fahrzeugdächern und Anhängern gefrorenes Wasser ansammeln. Am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr löste sich auf der Staatsstraße 2292 zwischen Bad Neustadt und Wollbach in einer Kurve eine Eisplatte vom Dach eines Lkw und schlug in ein entgegenkommendes Fahrzeug ein. Dabei wurde die Front eines Mercedes A-Klasse beschädigt. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 1.500 Euro.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Vorfall offenbar nicht und setzte seine Fahrt fort. Eine aufmerksame Zeugin fotografierte jedoch das Fahrzeug und das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Bad Neustädter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, vor Fahrtantritt ihre Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit zu überprüfen und insbesondere auf mögliche Eisplatten auf den Dächern zu achten.