ACHTUNG: Unverändert hohe Besucherzahlen in Bad Kissingen – Termine für Führerscheinpflichtumtausch derzeit stark nachgefragt
BAD KISSINGEN – Die Fahrerlaubnisbehörde verzeichnet aktuell einen massiven Anstieg der Besucherzahlen, da zahlreiche Bürger ihre Führerscheine fristgerecht umtauschen möchten. Infolgedessen sind alle verfügbaren Terminfenster für die kommenden vier Wochen restlos ausgebucht, obwohl die Behörde die Buchungszeiträume bereits über das übliche Maß hinaus erweitert hat. Da die Nachfrage erfahrungsgemäß rund um das gesetzliche Fristende am 19. Januar besonders hoch ist, hält der personelle Ausnahmezustand bereits seit November des vergangenen Jahres unverändert an.
Um den Ansturm zu bewältigen, werden regelmäßig zusätzliche Schalter geöffnet und Kapazitäten kurzfristig angepasst. Dennoch wird nach Einschätzung der Verwaltung die angespannte Terminlage noch etwa vier bis sechs Wochen andauern, bevor sich die Situation wieder normalisiert und zeitnahe Buchungen möglich sind. Die Behörde bittet die Bevölkerung um Geduld und empfiehlt, den Pflichtumtausch künftig so früh wie möglich in die Wege zu leiten, um Engpässe am Ende der jeweiligen Fristen zu vermeiden.
Trotz der hohen Auslastung stellt das Landratsamt sicher, dass besonders dringliche Anliegen nicht aufgeschoben werden müssen. Die Aushändigung bereits fertiggestellter Dokumente sowie die Bearbeitung von Führerscheinen für Berufskraftfahrer haben Vorrang und werden regelmäßig zwischen den fest gebuchten Terminen erledigt. Die Fahrerlaubnisbehörde bedankt sich ausdrücklich für das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger in dieser arbeitsintensiven Phase.
