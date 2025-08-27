Auto IU

ACHTUNG: Verkehrsbehinderung in Würzburg

WÜRZBURGAm Donnerstag, den 28. August 2025, wird die Peterstraße in Würzburg aufgrund einer Versammlung von 08:00 bis 20:00 Uhr gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen der Neubaustraße und der Oberen Johannitergasse.

Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Es wird empfohlen, die Peterstraße in diesem Zeitraum großräumig zu umfahren.

