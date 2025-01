ACHTUNG: Verkehrsbehinderungen in Bad Kissingen Nähe Schlachthofkreuzung

BAD KISSINGEN – Von der Kläranlage über den Dr.-Hans-Weiß-Sportpark bis in die Kurhausstraße erstreckt sich die Planung für einen Stauraumkanal (SKO 28), der das Siedlungs-Abwasser und das Regenwasser zur Kläranlage transportieren soll.

Im Rahmen der Planung sind Baugrunduntersuchungen erforderlich. Diese werden durch Rammkernsondierungen und Bohrungen in der Nähe des Sportparks, in der Oskar-von-Miller-Straße, der Kurhausstraße und der Würzburger Straße durchgeführt. Der geplante Zeitraum für diese Arbeiten ist vom 7. Januar bis zum 17. Januar.

In der Kurhausstraße wird für die Baugrunduntersuchungen am Donnerstag, den 9. Januar, ein Bohrgerät eingesetzt. Eine Absperrung in Höhe der Tankstelle sichert die Arbeiten. Daher ist an diesem Tag in diesem Bereich mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Baustelle wird entsprechend beschildert, und alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme im abgesperrten Bereich gebeten.