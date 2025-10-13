Auto IU
ACHTUNG: Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten in Gernach
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kreisstraße SW 38 wird innerhalb der Ortsdurchfahrt Gernach, im Bereich der Unterspiesheimer Straße, ab Dienstag, den 14. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, den 15. Oktober 2025, voll gesperrt. Grund für die kurzzeitige Sperrung sind Nachbesserungsarbeiten an der Fahrbahndecke. Der Landkreis Schweinfurt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.
Der Verkehr wird während der Bauarbeiten innerörtlich über die Straße Am Graben umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.
