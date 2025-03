ACHTUNG: Verkehrseinschränkungen in Schweinfurt wegen des Faschingsumzuges

SCHWEINFURT – Wegen des Faschingsumzuges ist auch in diesem Jahr die Schweinfurter Innenstadt am Faschingsdienstag, 04. März, ab ca. 11:45 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Grenzen des Sperrbereichs und der Zugstrecke sind auf dem Plan dargestellt. Der Zug beginnt um 13:00 Uhr am Spitalseeplatz und führt über folgende Straßen: Roßbrunnstraße, An den Schanzen, Neutorstraße, Wolfsgasse, Am Zeughaus, Bauerngasse, Kornmarkt, Obere Straße, Markt (Nordseite), Zehntstraße, Manggasse, Roßmarkt, Hohe Brückengasse, Albrecht-Dürer-Platz und Spitalstraße bis zum Markt (Südseite).

Parkende Fahrzeuge müssen an diesem Tag bereits ab 07:00 Uhr vom Spitalseeplatz sowie ab 10:00 Uhr von der übrigen Wegstrecke entfernt werden. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen sind auch an einigen Stellen Haltverbote angeordnet.

Die Straßensperren werden sukzessive ab ca. 11:00 Uhr aufgebaut, und das Ausfahren aus der Tiefgarage Graben sowie vom Parkplatz an der Post in der Zehntstraße ist dann nicht mehr möglich.

Das Einfahren in die Neue Gasse ist dieses Jahr auch für Anlieger nicht möglich. Ebenso ist das Einfahren in die Hadergasse nicht gestattet, und das Parken dort ist ab 10:00 Uhr untersagt.

Die Verkehrseinschränkungen werden je nach Zuglänge bis ca. 17:00 Uhr andauern. Während der Sperrungen ist das Ausfahren aus Parkplätzen und Tiefgaragen im Veranstaltungsgebiet nicht möglich.

Die Stadt Schweinfurt dankt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.