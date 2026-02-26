Auto IU

ACHTUNG: Verkehrssicherungsarbeiten im Stadtwald Würzburg

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
ACHTUNG: Verkehrssicherungsarbeiten im Stadtwald Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Um die Sicherheit der Waldbesucher zu gewährleisten, führt die Stadt im Bereich Steinbachtal sowie am Waldfriedhof notwendige Baumfällarbeiten durch. Betroffen sind vor allem vertrocknete Fichten, Kiefern und Rotbuchen, die durch Pilzbefall, abgestorbene Kronen oder Schiefstände nach Sturmereignissen ein erhebliches Risiko darstellen.

Die Arbeiten erstrecken sich im Steinbachtal vom Hans-Sachs-Weg bis zum hinteren Buswendeplatz. Als Spaziergänger wirst du dringend gebeten, die Absperrungen zu beachten und die gesperrten Forstwege zu deiner eigenen Sicherheit nicht zu betreten, da die Gefahr durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume groß ist.

Stefan Labus Zukunft wählt man
Johanniter Hausnotruf testen

Im weiteren Verlauf des Frühjahres wird die Stadt in den betroffenen Bereichen gezielte Ergänzungspflanzungen vornehmen. Dabei kommen klimatolerante Baumarten wie die Elsbeere, der Speierling und die Baumhasel zum Einsatz, um den Stadtwald widerstandsfähiger für die Zukunft aufzustellen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal x Jamie Oliver: Neue Edelstahl-Keramikpfannen ergänzen die beliebte Produktreihe der beiden Küchenexperten

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026

Mehr

Karten für das Rhön-Festival ab sofort auch vor Ort erhältlich

Karten für das Rhön-Festival ab sofort auch vor Ort erhältlich

26. Februar 2026
Grafenrheinfelder Schulkinder erkunden den Wald

Grafenrheinfelder Schulkinder erkunden den Wald

26. Februar 2026
Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

26. Februar 2026
Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

26. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)