ACHTUNG: Verkehrssicherungsarbeiten im Stadtwald Würzburg
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Um die Sicherheit der Waldbesucher zu gewährleisten, führt die Stadt im Bereich Steinbachtal sowie am Waldfriedhof notwendige Baumfällarbeiten durch. Betroffen sind vor allem vertrocknete Fichten, Kiefern und Rotbuchen, die durch Pilzbefall, abgestorbene Kronen oder Schiefstände nach Sturmereignissen ein erhebliches Risiko darstellen.
Die Arbeiten erstrecken sich im Steinbachtal vom Hans-Sachs-Weg bis zum hinteren Buswendeplatz. Als Spaziergänger wirst du dringend gebeten, die Absperrungen zu beachten und die gesperrten Forstwege zu deiner eigenen Sicherheit nicht zu betreten, da die Gefahr durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume groß ist.
Im weiteren Verlauf des Frühjahres wird die Stadt in den betroffenen Bereichen gezielte Ergänzungspflanzungen vornehmen. Dabei kommen klimatolerante Baumarten wie die Elsbeere, der Speierling und die Baumhasel zum Einsatz, um den Stadtwald widerstandsfähiger für die Zukunft aufzustellen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!