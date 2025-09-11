ACHTUNG: Verlängerung Bauarbeiten bei Hain – Änderungen im Regionalbusverkehr
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Bauarbeiten an der Brücke am nördlichen Ortsein- und -ausgang in Hain, einem Ortsteil von Poppenhausen, verzögern sich. Anstatt Ende September sollen die Arbeiten nun voraussichtlich bis Ende Dezember 2025 andauern. Die Einschränkungen für den Regionalbusverkehr bleiben daher bestehen.
Seit Beginn der Bauarbeiten im April kann der Ortsteil Hain nicht mehr von den Regionalbussen bedient werden. Eine gemeinsame Lösung mit den Beteiligten wurde erarbeitet, um die Einschränkungen für Fahrgäste, insbesondere Schülerinnen und Schüler, so gering wie möglich zu halten. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann ein sicheres Wenden der Busse in Hain nicht gewährleistet werden.
Daher wird weiterhin die Ersatzbushaltestelle am Rathaus in Poppenhausen für den Schülerverkehr zu den weiterführenden Schulen in Schweinfurt genutzt. An Schultagen fährt der Bus um 7:03 Uhr von dort nach Schweinfurt ab. Bei den Rückfahrten um 13:05 Uhr und 15:20 Uhr (ab Ignaz-Schön-Straße) erfolgt der Ausstieg ebenfalls an der Haltestelle Rathaus in Poppenhausen.
Die Gemeinde Poppenhausen informiert auf ihrer Homepage unter www.poppenhausen.de über die Beförderungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule.
