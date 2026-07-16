ACHTUNG: Vollsperrung der Brückenstraße wegen Tiefbaumaßnahme

SCHWEINFURT – Von Donnerstag, 16. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, wird die Brückenstraße aufgrund einer Tiefbaumaßnahme für den Kraftverkehr vollständig gesperrt. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren.

Die Sperrung kann über die Metzgergasse oder alternativ über Rittergasse, Burggasse und Rückertstraße umfahren werden.

Für Fußgänger bleibt die Brückenstraße während der Arbeiten weiterhin zugänglich.

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