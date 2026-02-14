ACHTUNG: Vollsperrung der HAS 46: Baumfällarbeiten zwischen Goßmannsdorf und der B 303

HASSFURT – Der Landkreis Haßberge kündigt eine Vollsperrung der Kreisstraße HAS 46 zwischen Goßmannsdorf und der Einmündung in die Bundesstraße B 303 für den Zeitraum vom 16. bis zum 28. Februar 2026 an. Grund für die Maßnahme sind notwendige Baumfällarbeiten, die als Vorbereitung für den geplanten Ausbau der Straße sowie den Neubau eines Geh- und Radweges dienen.

Die Umleitung für den gesamten Verkehr wird über die B 303 geleitet und ist vor Ort entsprechend ausgeschildert. Sollten die Arbeiten schneller als geplant voranschreiten, wird der Streckenabschnitt bereits vor dem 28. Februar wieder freigegeben.