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ACHTUNG: Vollsperrung der Kreisstraße HAS 46 zwischen Goßmannsdorf und B 303

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Symbolfoto: 2fly4
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GOSSMANNSDORF, LKR. HASSBERGE – Autofahrer und Radfahrer im Bereich Goßmannsdorf müssen sich ab Ende April auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Aufgrund umfangreicher Straßenbauarbeiten wird die Kreisstraße HAS 46 für mehrere Monate komplett gesperrt.

Die Tiefbauverwaltung des Landratsamtes Haßberge kündigte an, dass der Streckenabschnitt zwischen dem Ortsausgang Goßmannsdorf und der Einmündung in die Bundesstraße B 303 ab dem 27. April 2026 für den gesamten Verkehr nicht mehr befahrbar sein wird. Die Arbeiten, die den Ausbau der Kreisstraße sowie den Neubau eines begleitenden Geh- und Radweges umfassen, werden voraussichtlich bis zum 18. Dezember 2026 andauern.

Umleitung für Kraftfahrzeuge ausgeschildert

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Während der Bauzeit wird der Verkehr über die Bundesstraße B 303 umgeleitet. Eine entsprechende örtliche Beschilderung weist den Verkehrsteilnehmern den Weg.

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Einschränkungen für den Radverkehr

Auch Radfahrer sind von der Maßnahme betroffen: Die Radwege, die entlang dieses Abschnitts verlaufen, werden ab dem Baustellenbereich ebenfalls gesperrt. Laut Mitteilung der Verwaltung wird für den Radverkehr keine gesonderte Umleitung ausgewiesen. Die zuständigen Behörden bitten alle Betroffenen um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

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