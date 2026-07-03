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ACHTUNG: Vollsperrung der Kreisstraße SW 28 zwischen Grettstadt und Dürrfeld
A N Z E I G E
LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund notwendiger Deckenbauarbeiten wird die Kreisstraße SW 28 im Abschnitt zwischen Grettstadt und Dürrfeld für den Verkehr voll gesperrt.
Zeitraum der Sperrung
Die Vollsperrung beginnt am Montag, 6. Juli 2026, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 17. Juli 2026.
Umleitung
A N Z E I G E N
Das Tiefbauamt des Landkreises Schweinfurt richtet eine offizielle Umleitung ein, die für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert wird:
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Streckenverlauf: Die Umleitung führt über Gochsheim nach Weyer sowie weiter über Untereuerheim nach Obereuerheim (und entsprechend umgekehrt).
Der Landkreis Schweinfurt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.
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