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ACHTUNG: Vollsperrung der Kreisstraße SW 28 zwischen Grettstadt und Dürrfeld

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
ACHTUNG: Vollsperrung der Kreisstraße SW 28 zwischen Grettstadt und Dürrfeld
Symbolfoto: 2fly4
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund notwendiger Deckenbauarbeiten wird die Kreisstraße SW 28 im Abschnitt zwischen Grettstadt und Dürrfeld für den Verkehr voll gesperrt.

Zeitraum der Sperrung

Die Vollsperrung beginnt am Montag, 6. Juli 2026, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 17. Juli 2026.

Umleitung

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Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Das Tiefbauamt des Landkreises Schweinfurt richtet eine offizielle Umleitung ein, die für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert wird:

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  • Streckenverlauf: Die Umleitung führt über Gochsheim nach Weyer sowie weiter über Untereuerheim nach Obereuerheim (und entsprechend umgekehrt).

Der Landkreis Schweinfurt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.


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