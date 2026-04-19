ACHTUNG: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Ebelsbach: Sanierung der Staatsstraße 2274 beginnt
EBELSBACH – Ab Montag, den 20. April 2026, müssen sich Verkehrsteilnehmer in Ebelsbach auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Staatsstraße 2274 wird im Bereich der Ortsdurchfahrt zwischen der Bahnhofstraße und dem Kreisverkehr umfassend saniert, was eine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich macht.
Im Zuge der Baumaßnahme werden Borde, Rinnen und Einläufe erneuert sowie die Fahrbahndeckschicht saniert. Die Arbeiten an diesem Abschnitt werden voraussichtlich bis zum 3. Juni 2026 andauern. Um die Erreichbarkeit der anliegenden Gebiete sicherzustellen, wird der „Steinbacher Weg“ rückläufig erschlossen; die Straße „An der Lohwiese“ erhält eine provisorische Anbindung an die Staatsstraße 2447 (ehemals B26).
Umleitung und weitere Verkehrsbehinderungen
Für den überörtlichen Verkehr wird eine Umleitung über die Bahnhofstraße eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Parallel zu den Hauptarbeiten kommt es in der Georg-Schäfer-Straße zu weiteren Behinderungen:
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Georg-Schäfer-Straße: Im Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Kreuzung Schustersteige/Schwarzer Weg finden Rinnenbauarbeiten statt.
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Regelung: Der Verkehr wird hier halbseitig mittels einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.
Ausblick auf kommende Bauphasen
Nach Abschluss der Arbeiten im aktuellen Bereich werden sich die Sanierungsmaßnahmen weiter in Richtung Ortsende von Gleisenau fortsetzen. Das Staatliche Bauamt weist darauf hin, dass für diese folgenden Phasen weitere Sperrungen notwendig sein werden, über die rechtzeitig vor Beginn informiert wird.
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