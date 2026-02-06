Auto IU

ACHTUNG: Vollsperrung der Peterstirn

6. Februar 2026
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Wegen dringender Baumfäll- und Pflegearbeiten wird die Peterstirn im Zeitraum vom 10. bis 12. Februar für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich ab der Hausnummer 13 bis hin zum Parkplatz Obere Mainleite, wobei die Sperrung jeweils zwischen 07:00 und 16:00 Uhr wirksam ist.

Du solltest beachten, dass neben der Fahrbahn auch der angrenzende Rad- und Fernwanderweg in dieser Zeit nicht passierbar ist. Die Zufahrt für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bleibt jedoch während der gesamten Dauer der Maßnahmen gewährleistet. Die Stadt bittet dich um Verständnis für diese notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im Wald- und Straßenbereich.

Naturfreundehaus
