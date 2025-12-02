Auto IU

ACHTUNG: Vollsperrung Fischerrain

2. Dezember 2025Letztes Update 2. Dezember 2025
SCHWEINFURT – Aufgrund von Baumpflegearbeiten ist der Bypass Fischerrain am Donnerstag, den 4. Dezember, und am Freitag, den 5. Dezember, voll gesperrt.

Der Verkehr, der von der Schultesstraße kommt, wird über die Johannisgasse, die Siebenbrückleinsgasse und den Albrecht-Dürer-Platz umgeleitet.

