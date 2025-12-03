Auto IU
ACHTUNG: Vollsperrung Fischerrain
SCHWEINFURT – Aufgrund von Baumpflegearbeiten ist der Bypass Fischerrain am Donnerstag, den 4. Dezember, und am Freitag, den 5. Dezember, voll gesperrt.
Der Verkehr, der von der Schultesstraße kommt, wird über die Johannisgasse, die Siebenbrückleinsgasse und den Albrecht-Dürer-Platz umgeleitet.
Verkehrsteilnehmer, die vom Rusterberg kommen, können den Fischerrain ohne größere Behinderung passieren.
Die Parkmöglichkeiten in der Umleitungsstrecke Siebenbrückleinsgasse und Johannisgasse werden für die Dauer der Maßnahme unter Haltverbot gestellt.
Die Bushaltestelle Schultesstraße wird für die Zeit der Vollsperrung in die Siebenbrückleinsgasse verlegt.
