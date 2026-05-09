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ACHTUNG: Vollsperrung in Schallfeld – Bauarbeiten an der Kreisstraße SW 45

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026
ACHTUNG: Vollsperrung in Schallfeld – Bauarbeiten an der Kreisstraße SW 45
Symbolfoto: 2fly4
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SCHALLFELD, LKR. SCHWEINFURT – Verkehrsteilnehmer im südlichen Landkreis müssen sich ab kommender Woche auf Behinderungen einstellen. Die Kreisstraße SW 45 wird im Ortsbereich von Schallfeld (Gemeinde Lülsfeld) für rund zwei Wochen vollständig gesperrt.

Grund für die Maßnahme ist eine notwendige Baumaßnahme im Bereich der Brünnauer Straße. In der Engstelle nahe der Kirche wird die dortige Muldenrinne ausgewechselt.

Zeitraum und Umfang der Sperrung

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Die Arbeiten finden im folgenden Zeitraum statt:

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  • Beginn: Montag, 11. Mai 2026

  • Voraussichtliches Ende: Freitag, 22. Mai 2026

Während dieser Zeit ist die Durchfahrt in Schallfeld nicht möglich. Der Bereich ist als Vollsperrung deklariert, wobei die Zufahrt für Anlieger bis unmittelbar an die Baustelle frei bleibt.

Umleitung und Hinweise

Um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, hat das Landratsamt Schweinfurt großräumige Umleitungen eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Ortskundige Fahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Das Landratsamt Schweinfurt bittet alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten und die damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen.

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