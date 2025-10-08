ACHTUNG: Vollsperrung KG47 im Bereich Einfahrt St2282 bei Althausen – Umleitung über Ortsdurchfahrt
BAD KISSINGEN – Die Kreisstraße KG47 wird im Bereich der Einfahrt der Staatsstraße St2282 bei Althausen voll gesperrt. Die Sperrung gilt vom 10. bis einschließlich 17. Oktober und ist notwendig, um den bituminösen Oberbau der Fahrbahn zu erneuern. Hierzu muss der schadhafte Asphaltbelag abgefräst und komplett erneuert werden.
Laut der Tiefbauverwaltung des Landratsamtes Bad Kissingen ist eine halbseitige Sperrung mit Ampelanlage aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nicht möglich. Die Vollsperrung ermöglicht es jedoch, die gesamte Sanierungsmaßnahme innerhalb von nur einer Woche abzuschließen.
Die Umleitungsstrecke führt über die Ortsdurchfahrt Althausen (Am Hörner) zurück auf die KG47. Im Bereich der Auffahrt auf die KG47 wird der Verkehr mittels einer Ampelanlage geregelt.
Der Landkreis Bad Kissingen als Auftraggeber bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten während der Bauzeit.
