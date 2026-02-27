Auto IU

ACHTUNG: Vollsperrung Sennfelder Bahnhof verlängert sich

ACHTUNG: Vollsperrung Sennfelder Bahnhof verlängert sich
SCHWEINFURT – Aufgrund unvorhersehbarer Probleme bei den Sanierungsarbeiten am Bahngleis muss die geplante Vollsperrung am Bahnübergang Sennfelder Bahnhof kurzfristig verlängert werden. Die Durchfahrt bleibt nun über das ursprüngliche Wochenende hinaus bis einschließlich Dienstagmorgen gesperrt.

Entgegen der ersten Planung, die eine Freigabe für Montag vorsah, bleibt der Übergang nun bis Dienstag, den 3. März, um 05:00 Uhr für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiterhin großräumig zu umfahren und die entsprechenden Umleitungsschilder zu beachten.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen im Stadtgebiet findest du unter

www.schweinfurt.de

