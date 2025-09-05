ACHTUNG: Vorübergehende halbseitige Sperrung der Maxbrücke und großräumige Umleitung des Verkehrs in Richtung Innenstadt
SCHWEINFURT – Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die Maxbrücke aufgrund von Straßenschäden am 8. und 9. September 2025 halbseitig gesperrt wird. Die Maßnahme ist auf maximal zwei Werktage begrenzt und betrifft den Verkehr in Richtung Innenstadt, während die Fahrbahn stadtauswärts befahrbar bleibt.
Für den Verkehr, der in die Innenstadt möchte, wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Die geplante Verkehrsführung wird durch entsprechende Beschilderungen vor Ort ausgewiesen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Hinweisen zu folgen.
Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen. Die Buslinien 130, 140, 150, 9306, 8160, 9307 und 8137 sind von der Sperrung betroffen. Fahrgäste sollten die Informationen an den jeweiligen Bushaltestellen beachten. Für weitere Rückfragen steht Viktor Reptschenko unter der Telefonnummer 09721/51-579 oder per E-Mail an viktor.reptschenko@schweinfurt.de zur Verfügung.
