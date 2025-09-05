ACHTUNG: Vorübergehende halbseitige Sperrung der Straße Am Feldtor und großräumige Umleitung des Verkehrs in Richtung Bergl
SCHWEINFURT – Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die Straße Am Feldtor in Schweinfurt wegen Fahrbahnschäden vom 8. bis einschließlich 9. September 2025 halbseitig gesperrt wird. Die Sperrung betrifft den Verkehr, der von der Autobahn A70 in Richtung Bergl fährt. Stadteinwärts bleibt die Fahrbahn frei.
Die Maßnahme ist auf maximal zwei Werktage begrenzt. Für den betroffenen Verkehr wird eine großräumige Umleitung über die Würzburger Straße und die Ernst-Sachs-Straße eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Baustelle weiträumig zu umfahren und die entsprechenden Baustellenschilder zu beachten.
Von der Sperrung sind auch die Buslinien 170, 120, 8134 und 8135 betroffen. Fahrgäste sollten sich über Aushänge an den Haltestellen informieren. Für Rückfragen steht Viktor Reptschenko unter der Telefonnummer 09721/51579 oder per E-Mail unter viktor.reptschenko@schweinfurt.de zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!