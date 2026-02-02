Auto IU

ACHTUNG: Warnstreik im Stadtbusverkehr am 02.02.2026

SCHWEINFURT – Für Montag, den 2. Februar 2026, hat die Gewerkschaft ver.di zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen, der auch den Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Schweinfurt betrifft. Infolgedessen wird der Stadtbusverkehr inklusive des Schülerverkehrs am Montag größtenteils zum Erliegen kommen, weshalb Fahrgäste gebeten werden, auf alternative Beförderungsmittel auszuweichen.

Vom Streik ausgenommen sind die Linien des Landkreises Schweinfurt ab der Liniennummer 200, die weiterhin Teile des Stadtgebietes bedienen. Ebenfalls durchgeführt werden Fahrten, die im Auftrag der Stadtwerke von externen Dienstleistern übernommen werden.

Eine detaillierte Übersicht dieser stattfindenden Fahrten haben die Stadtwerke Schweinfurt auf ihrer Homepage veröffentlicht. Die Verantwortlichen bitten alle betroffenen Fahrgäste um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten im Liniennetz.

www.stadtwerke-sw.de

