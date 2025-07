ACHTUNG: Wertstoffhof und Kompostanlage zeitweise geschlossen

SCHWEINFURT – Aufgrund einer Personalversammlung im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün bleiben am Donnerstag, 31. Juli, ab 13:00 Uhr die Friedhofsverwaltung, der Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße sowie die Kompostanlage am Euerbacher Weg geschlossen. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter an diesem Nachmittag nicht erreichbar.

Am Freitag, 01. August, findet zudem eine interne Veranstaltung in der Dienststelle statt. Aus diesem Grund schließen der Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße und die Kompostanlage Euerbacher Weg an diesem Tag bereits um 12:00 Uhr.

Die Gartenabfallsammelplätze im Stadtgebiet sind davon nicht betroffen und stehen weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.