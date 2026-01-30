ACHTUNG: Winterdienst im Dauereinsatz – Vorsicht in Grünanlagen und an Gewässern
SCHWEINFURT – Angesichts der anhaltenden winterlichen Witterung ist der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün derzeit im Dauereinsatz, um die rund 440 Kilometer Straßen und Gehwege im Stadtgebiet von Schnee und Eis zu befreien.
Die Stadtverwaltung warnt jedoch vor erheblichen Einschränkungen auf den Wegen innerhalb von Grünanlagen und weist auf eine akut erhöhte Schneebruchgefahr durch die Last auf den Bäumen hin. Zudem wird dringend davor gewarnt, zugefrorene Gewässer wie den Baggersee oder die Wehranlage zu betreten, da die Eisflächen keine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.
Da die Räumung verkehrswichtiger Hauptstraßen Vorrang hat, müssen Bürger in Parks und auf Spielplätzen mit schwierigen Bedingungen rechnen und sollten sich dort aufgrund herabstürzender Äste möglichst nicht unter Bäumen aufhalten.
Eltern werden explizit gebeten, ihre Kinder über die Lebensgefahr auf dem Eis aufzuklären. Parallel dazu mahnt die Stadt zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr, da unangepasste Geschwindigkeiten bereits zu mehreren Unfällen und Schäden an Stadtbäumen geführt haben.
