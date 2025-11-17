ACHTUNG: Zufahrt auf Würzburger Weihnachtsmarkt während Betriebszeiten nicht möglich
WÜRZBURG / INNENSTADT – Während des Würzburger Weihnachtsmarktes vom 28. November 2025 bis zum 23. Dezember 2025 werden Zufahrtssperren an den Zufahrtsmöglichkeiten zum Marktgelände errichtet. Eine Zufahrt in das Veranstaltungsgelände und den angrenzenden Schutzbereich ist während der Betriebszeiten nicht möglich.
Die Stadt bittet um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, die der Sicherheit dienen.
Betriebs- und Sperrzeiten:
-
Gesamtzeitraum: Freitag, 28.11.2025, bis Dienstag, 23.12.2025.
-
Marktgelände: Unterer und Oberer Markt sowie Eichhornstraße.
-
Reguläre Betriebszeiten (Sperrzeit):
-
Montag bis Samstag: 10:00 Uhr bis 20:30 Uhr
-
Sonntag: 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr
-
-
Abweichende Betriebszeit: Am Samstag, den 29.11.2025, gelten aufgrund der Sonderveranstaltung „Lichterglanz“ abweichende Zeiten von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr.
Außerhalb dieser Betriebszeiten ist eine Zufahrt für Berechtigte unter Beachtung der geltenden Verkehrsregelungen grundsätzlich weiterhin möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!