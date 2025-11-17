Auto IU

ACHTUNG: Zufahrt auf Würzburger Weihnachtsmarkt während Betriebszeiten nicht möglich

Symbolbild: 2fly4
WÜRZBURG / INNENSTADT – Während des Würzburger Weihnachtsmarktes vom 28. November 2025 bis zum 23. Dezember 2025 werden Zufahrtssperren an den Zufahrtsmöglichkeiten zum Marktgelände errichtet. Eine Zufahrt in das Veranstaltungsgelände und den angrenzenden Schutzbereich ist während der Betriebszeiten nicht möglich.

Die Stadt bittet um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, die der Sicherheit dienen.

Betriebs- und Sperrzeiten:

Außerhalb dieser Betriebszeiten ist eine Zufahrt für Berechtigte unter Beachtung der geltenden Verkehrsregelungen grundsätzlich weiterhin möglich.

