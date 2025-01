Action Day in Rumänien, Österreich und Bayern – Eine Menge Bargeld beschlagnahmt

BAMBERG/NÜRNBERG – Nach monatelanger intensiver Ermittlungsarbeit ist der Kriminalpolizei Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) ein bedeutender Schlag gegen organisierte Online-Kriminalität gelungen.

Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen, nachdem Haftbefehle des Amtsgerichts Bamberg sowie rumänischer Gerichte erlassen wurden. Die Täter stehen im Verdacht, im Bereich des Online-Versandhandels sowie der Immobilienbranche europaweit zahlreiche Geschädigte betrogen und dadurch erheblichen finanziellen Schaden verursacht zu haben.

Die Ermittlungen begannen im August 2023 und richteten sich gegen eine international agierende Gruppierung, die spätestens seit November 2022 tätig war. Hauptsächlich nutzten die Täter sogenannte Phishing-E-Mails, um Zugang zu Händlerkonten eines großen Online-Versandhändlers zu erlangen. Über diese kompromittierten Konten boten sie Produkte wie Fernseher und Spielekonsolen an. Käufer wurden angewiesen, die Zahlung auf ausländische Konten zu überweisen, ohne dass die bestellten Waren jemals geliefert wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 110 Millionen Euro, wobei bisher 381 Geschädigte ermittelt wurden, die rund 192.000 Euro verloren.

Zusätzlich betätigte sich die Gruppierung im Immobilienbereich, indem sie nicht existierende Wohnungen zur Miete anbot. Mindestens sieben Personen überwiesen dabei rund 17.000 Euro für Mietkautionen, ohne jemals eine Wohnung zu erhalten.

Am 17. Dezember 2024 führte eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, bestehend aus der Kriminalpolizei Nürnberg, der ZCB, dem Landeskriminalamt Tirol sowie rumänischen Strafverfolgungsbehörden und Eurojust, umfangreiche Durchsuchungen in Deutschland, Österreich und Rumänien durch. Insgesamt wurden 13 Objekte in Tirol, Bukarest, Ramnicu Valcea und im Raum Regensburg durchsucht. Dabei stellten die Ermittler ca. 70.000 Euro Bargeld, zahlreiche Mobiltelefone und Computer sicher. Gegen fünf rumänische Staatsangehörige wurden Haftbefehle vollstreckt.

Die Aktion wurde von rund 150 Polizeikräften, darunter zehn Beamte des Nürnberger Kriminalfachdezernats 5, sowie zwei Staatsanwältinnen und IT-Forensikern der ZCB koordiniert. Sie stellt einen bedeutenden Erfolg in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden dar.

Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich auf die genaue Aufklärung der Strukturen der Bande sowie die Identifizierung möglicher Mittäter.