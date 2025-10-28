Auto IU
Adiós muchachos: Ehemaligen Arbeitgeber bestohlen – Verdächtiger am Flughafen festgenommen
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Montagmorgen nutzte ein 28-jähriger Deutscher einen vermeintlichen Überraschungsbesuch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber aus, um die Einnahmen des Wochenendes aus dem Tresor zu entwenden. Der Mann flüchtete mit seiner Beute durch den Hinterausgang.
Dank einer schnellen, überörtlichen Fahndung konnte der Täter bereits wenige Stunden später durch die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt festgenommen werden. Er war gerade dabei, das Land zusammen mit dem Diebesgut zu verlassen.
Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls.
