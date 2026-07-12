Adolf-und-Inka-Lübeck-Preis an Würzburger Zahnmedizinstudentinnen verliehen
WÜRZBURG – Im Rahmen der jüngsten Examensprüfung 2026/I am Universitätsklinikum Würzburg wurden die herausragenden Leistungen zweier Absolventinnen besonders gewürdigt. Insgesamt haben 49 Studierende ihr Studium der Zahnmedizin erfolgreich abgeschlossen.
Auszeichnung der Jahrgangsbesten
Die zwei erfolgreichsten Absolventinnen wurden mit dem renommierten Adolf-und-Inka-Lübeck-Preis geehrt:
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1. Preis (1.000 Euro): Sara Nina Müller-Bongartz
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2. Preis (500 Euro): Lisa Schippan
Insgesamt durften sich 36 Absolventinnen und 13 Absolventen über den Erhalt ihrer Zeugnisse freuen.
Hintergrund des Preises
Der Adolf-und-Inka-Lübeck-Preis wurde 1977 ins Leben gerufen. Inka Lübeck stiftete die Auszeichnung ursprünglich im Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann, den Würzburger Zahnmediziner Adolf Lübeck, der vier Jahre zuvor verstarb. Seit dem Tod von Inka Lübeck im Jahr 1990 wird der Preis unter dem heutigen Namen fortgeführt.
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