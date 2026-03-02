Auto IU

Adolph von Menzel neu besetzt – Vorfreude auf das Rakoczy-Fest 2026

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Adolph von Menzel neu besetzt – Vorfreude auf das Rakoczy-Fest 2026
Foto: Alexander Kother - Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Bruno Heynen sowie (v.r.) Kurdirektor u. Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH und Mitarbeiterin der Veranstaltungsorganisation der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Jana Markard begrüßen Matthias Besler (M.) als neue historische Persönlichkeit Adolph von Menzel für das Rakoczy-Fest.
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Das traditionsreiche Rakoczy-Fest hat einen neuen Darsteller für die Rolle des Malers Adolph von Menzel gefunden: Matthias Besler wird die historische Persönlichkeit künftig verkörpern. Vom 24. bis 26. Juli 2026 verwandelt sich die Stadt erneut in eine historische Bühne, auf der Geschichte durch engagierte Darsteller lebendig wird.

Die Besetzung dieser bislang vakanten Rolle vervollständigt das Ensemble der historischen Figuren, die für das Festwochenende von zentraler Bedeutung sind. Als Besucher darfst du dich auf ein vielfältiges Programm freuen, das Musik, Begegnungen und aufwendige Inszenierungen umfasst. Die Darsteller tragen maßgeblich dazu bei, den Glanz vergangener Zeiten in die Gegenwart zu holen und das Fest zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Neben den zahlreichen Programmpunkten in der gesamten Innenstadt stellen die Begegnungen mit den historischen Persönlichkeiten die eigentlichen Höhepunkte dar. Du hast an diesem Wochenende im Juli die Gelegenheit, in die reiche Geschichte Bad Kissingens einzutauchen und die Atmosphäre des Welterbe-Ortes hautnah zu genießen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für Alex Videnin

Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für Alex Videnin

2. März 2026
Tag des Artenschutzes: LWG setzt Impulse für mehr Biodiversität

Tag des Artenschutzes: LWG setzt Impulse für mehr Biodiversität

2. März 2026
Fahrradständer aufgeflext: E-Bike der Marke Fischer gestohlen

Fahrradständer aufgeflext: E-Bike der Marke Fischer gestohlen

2. März 2026
25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)