Adolph von Menzel neu besetzt – Vorfreude auf das Rakoczy-Fest 2026
BAD KISSINGEN – Das traditionsreiche Rakoczy-Fest hat einen neuen Darsteller für die Rolle des Malers Adolph von Menzel gefunden: Matthias Besler wird die historische Persönlichkeit künftig verkörpern. Vom 24. bis 26. Juli 2026 verwandelt sich die Stadt erneut in eine historische Bühne, auf der Geschichte durch engagierte Darsteller lebendig wird.
Die Besetzung dieser bislang vakanten Rolle vervollständigt das Ensemble der historischen Figuren, die für das Festwochenende von zentraler Bedeutung sind. Als Besucher darfst du dich auf ein vielfältiges Programm freuen, das Musik, Begegnungen und aufwendige Inszenierungen umfasst. Die Darsteller tragen maßgeblich dazu bei, den Glanz vergangener Zeiten in die Gegenwart zu holen und das Fest zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
Neben den zahlreichen Programmpunkten in der gesamten Innenstadt stellen die Begegnungen mit den historischen Persönlichkeiten die eigentlichen Höhepunkte dar. Du hast an diesem Wochenende im Juli die Gelegenheit, in die reiche Geschichte Bad Kissingens einzutauchen und die Atmosphäre des Welterbe-Ortes hautnah zu genießen.
