Adrenalin, Grusel und Django Asül: Das Schweinfurter Volksfest lockt mit spektakulären Attraktionen
SCHWEINFURT – Es ist wieder so weit: Der Festplatz in Schweinfurt verwandelt sich in eine gigantische Erlebniswelt für die ganze Familie. Oberbürgermeister Ralf Hofmann eröffnet das Schweinfurter Volksfest mit dem traditionellen Bieranstich im Festzelt Papert. Die Besucher dürfen sich auf eine spektakuläre Mischung aus absoluten Fahrgeschäfts-Neuheiten, kulinarischen Highlights und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm freuen.
Fahrgeschäfte der Extraklasse: Loopings in 66 Metern Höhe
In diesem Jahr ist es den Verantwortlichen gelungen, einige der spektakulärsten Fahrgeschäfte Europas nach Schweinfurt zu holen. Adrenalin-Junkies und Familien kommen gleichermaßen auf ihre Kosten:
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EVOLUTION: Dieses Hochfahrgeschäft der neuesten Bauart ist eines der höchsten Flugkarussells der Welt. Die Passagiere werden bei einer Flughöhe von 66 Metern und einer Spitzengeschwindigkeit von gigantischen 140 km/h kopfüber durch die Luft katapultiert.
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JIM & JASPER’S WILD WASSER: Die derzeit größte mobile Wildwasserbahn Europas verspricht auf knapp 400 Metern Fahrstrecke ein spritziges, vierminütiges Erlebnis mit zwei rasanten Schussfahrten aus bis zu 16 Metern Höhe.
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AVENGER: Mit seinen beweglichen Hydraulikarmen und einer patentierten Aufhängung sorgt dieses modernisierte Fahrgeschäft für unvorhersehbare Saltos und Kippeffekte – jede Fahrt ist hier absolut einzigartig.
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HIGH EXPLOSIVE: Eine kompakte Abenteuerachterbahn im Loren-Stil, die nach einer Modernisierung mit einem interaktiven Bahnhofsbereich und Spezialeffekten aufwartet.
Wer es lieber klassisch mag, findet im 50 Meter hohen Riesenrad JUPITER, dem nostalgischen Springpferdekarussell EVERGREEN oder beim Kettenkarussell (Wellenflieger) und Musik Express sein Glück. Gruselfans zieht es in die dreistöckige Großgeisterbahn HALLOWEEN, während das Dschungel Camp zu einem Hindernislauf über vier Etagen einlädt.
Gemütlichkeit im Festzelt und kulinarische Vielfalt
Für die richtige Festplatz-Atmosphäre sorgt die Festwirtsfamilie Papert aus Bechhofen. Neben den Klassikern wie Haxen, Hendl und Spießbraten stehen auf der Speisekarte vermehrt vegetarische und vegane Gerichte im Fokus, wobei der Festwirt bevorzugt auf lokale und regionale Lieferanten setzt. Der Preis für die Maß Bier liegt in diesem Jahr bei 11,90 Euro.
Auch außerhalb des Festzeltes ist für Abwechslung gesorgt: Neben den traditionellen Imbissbetrieben reicht das kulinarische Angebot von Pizza und Käsespätzle über frittiertes Gemüse und Steckerlfisch bis hin zu modernen Tacoburgern.
Das Event-Programm im Überblick
Das Volksfest bietet über die gesamte Laufzeit hinweg täglich wechselnde Programmpunkte für verschiedene Besucherzielgruppen:
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Großes Eröffnungsfeuerwerk: Am ersten Freitagabend um 22:30 Uhr erstrahlt der Himmel über dem Festplatz im Glanz eines riesigen Brillant-Feuerwerks.
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Comedy-Frühschoppen (Sonntag, 07. Juni, 11:00 Uhr): Kabarettist Django Asül sorgt im Festzelt für beste Unterhaltung. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist komplett kostenfrei.
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Ladies’ Night (Montag, 08. Juni, ab 18:00 Uhr): Frauen erhalten an den Zugängen spezielle Volksfestbändchen und profitieren den ganzen Abend von ermäßigten Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten.
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Familiennachmittag (Mittwoch, 10. Juni, 14:00 bis 20:00 Uhr): Großer Spartag für Familien mit reduzierten Preisen an allen Fahrgeschäften und Verkaufsständen.
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Ehrenamtsabend (Donnerstag, 11. Juni, ab 17:00 Uhr): Ein exklusiver Dankeschön-Abend im Festzelt für Schweinfurter Bürger, die im Besitz einer bayerischen Ehrenamtskarte sind.
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Heldenbesuch & Gratis-Tattoos (Freitag, 12. Juni): Von 15:00 bis 17:30 Uhr ziehen bekannte Superhelden und Prinzessinnen für Erinnerungsfotos über den Platz. Zudem gibt es bis 18:00 Uhr kostenlose Airbrush-Tattoos für Kinder im Biergarten.
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Abschluss-Feuerwerk (Sonntag, 14. Juni, 22:30 Uhr): Mit einem finalen Prachtfeuerwerk verabschieden sich die Schausteller von den Gästen, bevor das Volksfest gemütlich ausklingt am selben Tag, an dem um 10:30 Uhr auch der traditionelle ökumenische Volksfest-Gottesdienst im Zelt stattfindet.
Bares Geld sparen: Die Volksfest- und Studententaler
Wer seinen Geldbeutel schonen möchte, nutzt die offiziellen Währungstaler. Die Volksfesttaler (erhältlich im 5er-Pack im Bürgerservice im Rathaus sowie im Kundenzentrum der Sparkasse am Roßmarkt) kosten im Einkauf 0,90 Euro, besitzen auf dem Festplatz jedoch einen Wert von 1,00 Euro (10 % Ersparnis).
Für Studierende gibt es gegen Vorlage des Ausweises den Studententaler (erhältlich im Rathaus sowie in der Bibliothek der THWS am Campus Ignaz Schön) für 0,80 Euro Einkaufspreis (20 % Ersparnis). Die Taler werden an allen Geschäften als reguläres Zahlungsmittel akzeptiert, Wechselgeld wird bar ausgezahlt.
Sicherheit und Service: „Safe Space“ für Frauen
Die Sicherheit der Besucher hat oberste Priorität. An den Eingängen zum Festplatz werden stichprobenartig Taschenkontrollen durchgeführt. Die Festleitung bittet daher darum, größere Rucksäcke und Taschen zu Hause zu lassen.
Ein besonderer Service wird in Kooperation mit dem Verein Frauen helfen Frauen e. V. angeboten: An den Wochenenden sowie zur Ladies‘ Night steht ab 19:00 Uhr in der Parkharfe C ein SAFE SPACE bereit. Dies ist eine geschützte Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die sich unwohl fühlen, ihre Gruppe verloren haben oder Hilfe benötigen. Die geschulten Mitarbeiterinnen sind zudem auf dem gesamten Gelände unterwegs und an ihren auffälligen, lila Westen gut erkennbar.
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