Adventskalender für alle Familien der Tafel Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Tafel Schweinfurt erhält auch in diesem Jahr Adventskalender und Knobelspiele für alle Kinder aus von Armut betroffenen Familien, die dort Lebensmittel beziehen. Die Spende kommt von der Genossenschaftsbank und soll den Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten.
Die Kinder bekommen die Adventskalender und die zusätzlichen Geschenke über die Ausgabestellen der Tafel Schweinfurt in der Brombergstraße am Bergl.
Christoph Arend, Vertriebsleiter bei der Sparda-Bank, erklärte, dass die Bank sich für Familien in finanziell schwierigen Situationen engagieren und ihnen gerade in der Zeit vor Weihnachten eine Freude machen möchte.
Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel Schweinfurt, schätzt die langjährige Zusammenarbeit mit der Sparda-Bank sehr, da die Weihnachtszeit für finanziell schlechter gestellte Familien emotional aufgeladen und herausfordernd ist, was besonders die Kinder treffe. Brigitte Stühler, Vorstandsmitglied der Tafel, lobte zudem die ehrenamtlichen Mitarbeiter für ihre wertvolle Arbeit.
Als Genossenschaftsbank sei gemeinnütziges soziales Handeln tief in der DNA der Sparda-Bank verwurzelt, die seit Jahrzehnten gesellschaftliche Verantwortung vor Ort in ihrer Region übernehme.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!