Adventskonzert sorgt für festliche Momente im Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus
SCHWEINFURT – Mit einem festlichen Adventskonzert in der St.-Stephanus-Kapelle hat der Förderverein Leopoldina e. V. am 17. Dezember Patienten, Angehörige und Gäste auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Die Veranstaltung wurde durch die Musikschule Schweinfurt gestaltet und bot auch denjenigen einen Moment der Besinnung, die das Konzert aufgrund ihres Aufenthalts im Krankenhaus live über die TV-Geräte in ihren Zimmern verfolgten.
Stefan Stapf, Vorsitzender des Fördervereins, eröffnete den Abend und betonte die Bedeutung solcher kulturellen Angebote für das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten. Im Anschluss gab der 2. Vorsitzende, Emil Etzel, Einblicke in die Arbeit des Vereins. Er hob hervor, dass der Förderverein Projekte realisiert, die über die medizinische Grundversorgung hinausgehen. Dazu zählen bereits umgesetzte Maßnahmen wie die Wasserwand im Eingangsbereich sowie zukünftige Vorhaben wie die Fortführung der Kunstrasenausstattung für das Fußballfeld der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Das musikalische Programm lag erneut in den Händen der „Grupo Catatumbo“ der Musikschule Schweinfurt unter der Leitung von José Zambrano. Das Ensemble, bestehend aus Schülerinnen, Schülern und erfahrenen Künstlern, präsentierte eine Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern und instrumentalen Beiträgen, die das Publikum zum Mitsingen einluden. Ergänzt wurden die Darbietungen durch Impulse der Krankenhausseelsorge, die mit besinnlichen und humorvollen Worten für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten.
