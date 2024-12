Änderung der Abfuhrtage im Landkreis Bad Kissingen

LANDKREIS BAD KISSINGEN – Zum Start des neuen Jahres gilt ein aktualisierter Landkreis-Abfuhrkalender. Dieser wurde in den letzten Tagen von der Deutschen Post verteilt. Es gibt einige Änderungen bei den Abfuhrtagen der Papiertonne:

Die Leerung der blauen Tonne in Elfershausen und Theinfeld wird künftig von Freitag auf Donnerstag vorverlegt.

In Thundorf und Sulzthal wird die Papiertonne nun freitags abgeholt, statt wie bisher donnerstags.

Wir bitten alle Bürger, auch die Änderungen im Abfuhrkalender und in der App zu beachten. Bei Fragen steht die Abfallberatung unter der Telefonnummer 0971/801-6000 oder per E-Mail an abfallwirtschaft@ku-kg.de zur Verfügung.