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Änderung der Müllabfuhr am Tag der Arbeit

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Änderung der Müllabfuhr am Tag der Arbeit
Bild von Manfred Richter auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Aufgrund des Feiertages am Freitag, 01. Mai, findet im Abfuhrgebiet „5b“ an diesem Tag keine Müllabfuhr statt.

Der Abfuhrtag verschiebt sich stattdessen auf Samstag, den 02. Mai. Bitte beachten Sie hierzu auch die entsprechenden Eintragungen im Müllkalender.

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Bei Rückfragen steht das Team der Abfallberatung der Stadt Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 51-580 oder per E-Mail an

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