Änderung der Müllabfuhr am Tag der Arbeit

SCHWEINFURT – Aufgrund des bevorstehenden Feiertages am Donnerstag, den 1. Mai (Tag der Arbeit), kommt es zu einer Verschiebung der Müllabfuhrtermine im Abfuhrgebiet „b“ der Stadt Schweinfurt. Die regulär für Donnerstag geplante Müllabfuhr entfällt an diesem Tag und wird stattdessen am darauffolgenden Freitag, den 2. Mai, durchgeführt. Die für Freitag vorgesehene Abholung wird dann am Samstag, den 3. Mai, nachgeholt.

Die Stadt Schweinfurt bittet alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger im Abfuhrgebiet „b“, diese Terminänderungen bei der Bereitstellung ihrer Mülltonnen zu berücksichtigen und die Tonnen entsprechend später als gewohnt an die Straße zu stellen.

Zusätzlich wird darum gebeten, die genauen Eintragungen im persönlichen Müllkalender zu beachten, da dieser die individuellen Abfuhrtermine für das gesamte Jahr enthält. Bei eventuellen Fragen oder Unklarheiten steht die Abfallberatung der Stadt Schweinfurt gerne zur Verfügung. Sie erreichen die Abfallberatung telefonisch unter der Rufnummer 09721 51-580.