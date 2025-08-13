Änderung der Müllabfuhr zu Mariä Himmelfahrt

SCHWEINFURT – Aufgrund des Feiertages Mariä Himmelfahrt findet am

August

keine Müllabfuhr statt. Der Abfuhrtag im Gebiet 5a wird am Samstag, den 16. August nachgefahren.

Alle Termine sind auch im Müllkalender zu finden.

Bei Fragen steht das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per Email an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.