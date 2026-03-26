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Änderung der Müllabfuhr zu Ostern: Verschiebungen in Schweinfurt

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Änderung der Müllabfuhr zu Ostern: Verschiebungen in Schweinfurt
Bild von Hans auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage weist die städtische Abfallwirtschaft auf Änderungen bei den Abfuhrtagen hin. Um eine reibungslose Entsorgung zu gewährleisten, werden die Termine teilweise vor- oder nachgeholt.

In der Woche vor Karfreitag erfolgt die Leerung jeweils einen Tag früher als gewohnt. In der Woche nach Ostermontag verschieben sich die Termine hingegen um jeweils einen Tag nach hinten.

Die Änderungen im Überblick

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Vorholungen vor Karfreitag:

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  • Sa, 28. März: Ersatztermin für Montag (30. März / 1b)

  • Mo, 30. März: Ersatztermin für Dienstag (31. März / 2b)

  • Di, 31. März: Ersatztermin für Mittwoch (01. April / 3b)

  • Mi, 01. April: Ersatztermin für Donnerstag (02. April / 4b)

  • Do, 02. April: Ersatztermin für Freitag (03. April / 5b)

Nachholungen nach Ostermontag:

  • Di, 07. April: Ersatztermin für Montag (06. April / 1a)

  • Mi, 08. April: Ersatztermin für Dienstag (07. April / 2a)

  • Do, 09. April: Ersatztermin für Mittwoch (08. April / 3a)

  • Fr, 10. April: Ersatztermin für Donnerstag (09. April / 4a)

  • Sa, 11. April: Ersatztermin für Freitag (10. April / 5a)

Wichtige Hinweise zu Feiertagen und Wertstoffhof

Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag findet keine Müllabfuhr statt. Zudem bleibt der Wertstoffhof in der Oslostraße 1 am Ostersamstag geschlossen.

Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger, auch die individuellen Eintragungen im Müllkalender zu beachten. Für Rückfragen steht die Abfallberatung zur Verfügung:

Telefon: 09721 51-580

E-Mail: abfallberatung@schweinfurt.de

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