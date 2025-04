Änderung der Müllabfuhr zu Ostern – Wertstoffhof am Ostersamstag geschlossen

SCHWEINFURT – Die Abfallwirtschaft der Stadt Schweinfurt informiert über Änderungen bei der Müllabfuhr im Zusammenhang mit den Osterfeiertagen.

In der Karwoche werden die Abfuhrtage vorgezogen:

Montag, 14. April (1b) → vorgezogen auf Samstag, 12. April

Dienstag, 15. April (2b) → vorgezogen auf Montag, 14. April

Mittwoch, 16. April (3b) → vorgezogen auf Dienstag, 15. April

Donnerstag, 17. April (4b) → vorgezogen auf Mittwoch, 16. April

Freitag, 18. April (5b) → vorgezogen auf Donnerstag, 17. April

An Karfreitag und Ostermontag findet keine Müllabfuhr statt. Auch der Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße 13 bleibt am Ostersamstag geschlossen.

Nach Ostern verschieben sich die Abfuhrtage jeweils um einen Tag nach hinten:

Montag, 21. April (1a) → nachgefahren am Dienstag, 22. April

Dienstag, 22. April (2a) → nachgefahren am Mittwoch, 23. April

Mittwoch, 23. April (3a) → nachgefahren am Donnerstag, 24. April

Donnerstag, 24. April (4a) → nachgefahren am Freitag, 25. April

Freitag, 25. April (5a) → nachgefahren am Samstag, 26. April

Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Änderungen zu beachten und die Abfallbehälter entsprechend bereit zu stellen.

Weitere Informationen sind im aktuellen Müllkalender zu finden.

Bei Fragen steht die Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.