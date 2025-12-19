Auto IU

Änderung der Müllabfuhr zu Weihnachten und dem Jahreswechsel

19. Dezember 2025Letztes Update 19. Dezember 2025
Foto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Abfallwirtschaft der Stadt Schweinfurt weist drauf hin, dass sich die Abfuhrtage der Müllabfuhr aufgrund der Weihnachtsfeiertage, dem Jahreswechsel und dem Feiertag am 06. Januar wie folgt ändern:

1b (Montag, 22. Dezember) wird am Samstag, 20. Dezember vorgefahren.

2b (Dienstag, 23. Dezember) wird am Montag, 22. Dezember vorgefahren,

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

3b (Mittwoch, 24. Dezember) am Dienstag, 23. Dezember vorgefahren,

Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

4b (Donnerstag, 25. Dezember) am Mittwoch, 24. Dezember vorgefahren und

5b (Freitag, 26. Dezember) wird am Samstag, 27. Dezember nachgefahren.

 

1a (Montag, 29. Dezember) wird regulär abgefahren,

2a (Dienstag, 30. Dezember) wird regulär abgefahren,

3a (Mittwoch, 31. Dezember) wird regulär abgefahren,

4a (Donnerstag, 01. Januar) wird am Freitag, 02. Januar nachgefahren und

5a (Freitag, 02. Januar) wird am Samstag, 03. Januar nachgefahren.

 

1b (Montag, 05. Januar) wird regulär abgefahren,

2b (Dienstag, 06. Januar) wird am Mittwoch, 07. Januar nachgefahren,

3b (Mittwoch, 07. Januar) wird am Donnerstag, 08. Januar nachgefahren,

4b (Donnerstag, 08. Januar) wird am Freitag, 09. Januar nachgefahren und

5b (Freitag, 09. Januar) wird am Samstag, 10. Januar nachgefahren.

Bitte beachten Sie auch die Eintragungen im Müllkalender.

Bei Fragen steht das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Dezember 2025Letztes Update 19. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)