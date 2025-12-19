Änderung der Müllabfuhr zu Weihnachten und dem Jahreswechsel

SCHWEINFURT – Die Abfallwirtschaft der Stadt Schweinfurt weist drauf hin, dass sich die Abfuhrtage der Müllabfuhr aufgrund der Weihnachtsfeiertage, dem Jahreswechsel und dem Feiertag am 06. Januar wie folgt ändern:

1b (Montag, 22. Dezember) wird am Samstag, 20. Dezember vorgefahren.

2b (Dienstag, 23. Dezember) wird am Montag, 22. Dezember vorgefahren,

3b (Mittwoch, 24. Dezember) am Dienstag, 23. Dezember vorgefahren,

4b (Donnerstag, 25. Dezember) am Mittwoch, 24. Dezember vorgefahren und

5b (Freitag, 26. Dezember) wird am Samstag, 27. Dezember nachgefahren.

1a (Montag, 29. Dezember) wird regulär abgefahren,

2a (Dienstag, 30. Dezember) wird regulär abgefahren,

3a (Mittwoch, 31. Dezember) wird regulär abgefahren,

4a (Donnerstag, 01. Januar) wird am Freitag, 02. Januar nachgefahren und

5a (Freitag, 02. Januar) wird am Samstag, 03. Januar nachgefahren.

1b (Montag, 05. Januar) wird regulär abgefahren,

2b (Dienstag, 06. Januar) wird am Mittwoch, 07. Januar nachgefahren,

3b (Mittwoch, 07. Januar) wird am Donnerstag, 08. Januar nachgefahren,

4b (Donnerstag, 08. Januar) wird am Freitag, 09. Januar nachgefahren und

5b (Freitag, 09. Januar) wird am Samstag, 10. Januar nachgefahren.

Bitte beachten Sie auch die Eintragungen im Müllkalender.

Bei Fragen steht das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.